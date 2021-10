Lotto Soudal ziet renner in Ronde van Lombardije zijn laatste koers rijden

Marczyński rijdt al sinds 2016 voor Lotto Soudal. Aan het einde van 2021 zal de Pool dus de laatste zes jaar van zijn carrière bij Lotto hebben doorgebracht. Hoogtepunten waren voor hem zijn twee ritzeges in de Vuelta van 2017. Ook werd hij in 2015 Pools kampioen.

Bij Lotto Soudal houden ze eraan om melding te maken van het wielerpensioen van Tomasz Marczyński op sociale media. "Het is zo'n eer geweest om je in het team te hebben", staat te lezen op Twitter. "Niet enkel op de fiets, maar ook naast de fiets, wat zeker zo belangrijk is"

Tomorrow’s #IlLombardia marks @TMarczynski's final race as a pro! 🚴‍♂️



It has been such an honour to have you in the team. Not only on the bike but as important, off the bike as your eternal smile and good mood always ensured nice vibes. Have a good last one Tomasz! 💪 pic.twitter.com/dME7mQbFIZ