Nederlandse Lorena Wiebes komt met een bisnummer in de Women's Tour

Lorena Wiebes demonstreerde haar sprintkwaliteiten reeds in de Women's Tour. Een bisnummer, dat kon er ook nog wel af: Wiebes was ook in Clacton de snelste en behaalde reeds haar tweede ritoverwinning. Barnes en Van't Geloof werden tweede en derde.

Slechts 95 kilometer werd afgelegd in de vijfde rit van Corchester naar Clacton. Er valt niet te talmen, moet Hayley Simmonds gedacht hebben. Zij vertrok al snel voor een solo. Met de finale stilaan in zicht deed Connie Hayes een poging om ook uit het peloton weg te geraken en nadien waagden met Roy, Santesteban en Chabbey drie andere tegenaanvalsters hun kans.

OOK LATE UITVAL VERHINDERT GROEPSSPRINT NIET

Geen daarvan kon de oversteek naar voren maken. Wel interessant was dat Copponi bonificatieseconden sprokkelde bij een tussensprint. Zo naderde ze in het klassement toch enigszins op leidster Vollering. Op 15 kilometer van de meet was Simmonds ingerekend. De volgende aanval kwam van Paladin, maar ook zij bleef niet voorop.

Het werd dus een groepssprint in Clacton. Het ideale scenario voor Lorena Wiebes, die in de vorige rit al naar de zege spurtte. Dat deed de sprintster van DSM nog eens fijntjes over in de vijfde etappe: de Nederlandse was opnieuw de snelste.