Ploegmaat van Van Avermaet en Naesen kondigt einde carrière aan: "Ik kan sereen de bladzijde omslaan"

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zien een ploegmaat afscheid nemen van het peloton: de carrière van Julien Duval is weldra voorbij. Na Parijs-Tours en Chrono des Nations is het voor de Fransman afgelopen. Duval heeft dan ook via zijn ploeg een statement verspreid.

"Parijs-Tour is de laatste koers in lijn in mijn profcarrière", kondigt Duval aan. "Ik sluit definitief af met de Chrono des Nations. Ik was einde contract en vond geen nieuw project dat nog genoeg voldoening gaf om verder te doen. Na lang na te denken heb ik mijn beslissing een tiental dagen geleden genomen." Duval is ook wel blij om zijn laatste koersen te kunnen rijden bij het team dat hem al sinds 2017 onderdak biedt. "Ik hang mijn fiets aan de haak als renner van AG2R, één van de beste ploegen ter wereld. Ik eindig in Parijs-Tours als ploegmaat van grote klassieke renners." 🇫🇷 @ParisTours



🎙 Paris-Tours will be the last road race of @DuvalJulien27



📝 https://t.co/EMSVBjxerb#AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/6P7HsTwf4j — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) October 8, 2021 Tijd dus voor een gloednieuw hoofdstuk in het leven. "Ik kan sereen de bladzijde omslaan en hoop in het milieu te blijven."