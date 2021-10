Toeschouwer stond Evenepoel een jaar geleden bij na val in Lombardije: "Ambulanciers geholpen met materiaal"

Iedereen herinnert zich nog wel het moment waarop Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije over het muurtje tuimelde in de afdaling van de Sormano, ondertussen meer dan een jaar geleden. Evenepoel kon dan alle hulp gebruiken. Eén van de mensen die hem bijstand verleende, was een toeschouwer.

VRT NWS heeft de persoon in kwestie gevonden: Girolamo Simonetta. De man stond iets verder dan waar Evenepoel het ravijn inviel. "Ik stond op de brug en keek naar de renners die voorbijkwamen. Ik heb alles gezien, ook de val van Remco." EXTRA HULPVERLENER "Ik was aan het filmen en ben daar onmiddellijk gestopt na zijn valpartij", besefte Simonetta al snel dat het wel eens erg kon zijn. Vanaf dan werd de toeschouwer eigenlijk een extra hulpverlener. "Ik heb de ambulanciers naar beneden geholpen met al hun materiaal." Op beelden is zelfs te zien hoe Simonetta ook nog helpt om de draagberrie, met Evenepoel daarop, naar de ambulance te dragen. Een dag die zowel Evenepoel als Simonetta nooit zullen vergeten.