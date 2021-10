Demi Vollering is de eindwinnares van de Womens' Tour, Balsamo laat regenboogtrui eerste keer blinken in slotrit

Demi Vollering begon met een geruststellende marge aan de slotrit. Elisa Balsamo, die in Overijse wereldkampioene werd, boekte in Felixstowe haar eerstvolgende overwinning. In een groepssprint, zo was Vollering ook meteen zeker van de eindzege in de Women's Tour.

In de zesde en laatste etappe zong een kopgroep het uit tot zo'n vijftien kilometer van de meet. Ook nadien volgden de aanvallen mekaar nog op, actie genoeg in de finale. Onder meer een groep van tien rensters trachtte weg te geraken uit het peloton. Op de smalle wegen richting Felixstowe was dat echter lang geen evidentie: het kwam toch tot een groepssprint van een vijftigtal rensters. Lorena Wiebes had de vorige twee ritten gewonnen en mikte op een hattrick, maar ze werd verslagen door de kersverse wereldkampioene Elisa Balsamo. In de vijfde rit waren de rollen nog omgekeerd. MINUUT OVERSCHOT VOOR VOLLERING Geen grote veranderingen dus meer aan de top van het klassement. Demi Vollering schrijft de Women's Tour op haar naam. Ze houdt meer dan een minuut over op Juliette Labous. Diens landgenote Clara Copponi is derde.