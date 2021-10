Evenepoel deed het niet maar Lefevere bezocht wel plek van Remco's val: "Het kon fatale gevolgen gehad hebben"

Remco Evenepoel was het eerst ook van plan: de plek van zijn valpartij bezoeken. Patrick Lefevere ging er langs, Evenepoel zelf besloot uiteindelijk om het niet te doen. Kwestie van vooruit te kijken: de Sormano is dit jaar toch niet opgenomen in het parcours van de Ronde van Lombardije.

VTM was erbij toen Lefevere de plek bezocht in de afdaling waar Evenepoel ten val kwam. "Ik ben blij dat ik een keer met mijn eigen ogen gezien heb hoe diep het wel was en hoeveel geluk hij gehad heeft. Voorts waren de emoties op dat moment zelf natuurlijk veel groter."

Volgens Lefevere is het cruciaal dat je na zo'n zwaar incident snel de knop opnieuw omdraait. "Het was een zeer zware val, het kon fatale gevolgen gehad hebben. Maar als iedere coureur niet meer wil passeren waar hij gevallen is, kun je beter meteen stoppen met koersen. Het is hier gebeurd, maar het kon evengoed ergens anders geweest zijn."

ZOALS NA AUTO-ONGEVAL

Vallen en nadien zo snel mogelijk weer op de fiets kruipen, het hoort enigszins bij het DNA van een wielrenner. "Het is zoals iemand die een zwaar auto-ongeval heeft: het beste wat je kan doen is zo snel mogelijk in een nieuwe auto stappen en vertrekken."