Nederlander kan juichen in de sprint van een ruime kopgroep in de Tour de Vendée

Ook in Frankrijk was het koers: de Tour de Vendée werd gereden. Het werd een sprint met Nederlander Bram Welten als de snelste man in de ruime kopgroep. Bij Arkéa-Samsic kregen ze zo alsnog hun wens, al was het wel kantje boord.

Het parcours was zeker uitdagend genoeg om voor de aanval te kiezen. Door de samensmelting van twee groepjes werd een nieuwe kopgroep van 24 man gevormd. Uiteraard gingen al deze renners niet zonder slag of stoot met mekaar naar de finish rijden. Het was een aanval van Alexandre Balmer op 18 kilimeter van de meet waar het meeste panache op zat. De renner van Groupama-FDJ ging solo en had nog heel wat kracht in de benen. Zijn voorsprong bedroeg nooit meer dan twintig seconden. BALMER GEVAT IN SLOTKILOMETER Onder de rode vod was hij nog altijd alleen voorop en had hij best goede winstkansen, maar in de slotkilometer werd Balmer alsnog overompeld. Welten pakte de overwinning.