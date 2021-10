OFFICIEEL: Louis Meintjes, in de Tour goed voor een top 15, en Lorenzo Rota blijven voor Intermarché-WG rijden

Intermarché-Wanty-Gobert kondigt aan dat Louis Meintjes en Lorenzo Rota voor de ploeg blijven rijden. Een opsteker, want beiden kunnen dit seizoen toch wel enige adelbrieven voorleggen. Meintjes eindigde in de Tour de France in de top 15.

"Mijn uitslagen spreken voor zichzelf", is Meintjes dan ook van mening. "Met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heb ik een omgeving gevonden waar ik mij goed in voel. Ik wil de ploeg bedanken voor het risico dat het nam om mij de kans te geven na enkele moeilijke jaren. Ik ben blij om dit avontuur nog twee jaar verder te zetten."

📢 We are extremely happy to announce that @LouisMeintjes 🇿🇦 & @rotalorenzo95 🇮🇹 stay with the team until the end of 2023!



Read more 👉 https://t.co/rTPbLLmq3t pic.twitter.com/rhQZILmGk5 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) October 9, 2021

Lorenzo Rota is dit jaar al goed geweest voor een aantal knappe ereplaatsen, met onder andere een vierde plek in San Sebastián. "Mijn contract verlengen was een logische zet. Ik vroeg mij af of ik meteen het niveau zou hebben om me in de WorldTour te kunnen meten. Met de hulp van de ploeg heb ik de verwachtingen ruimschoots overstegen."

Geen enkele reden dus om niet door te gaan met de samenwerking. Zowel Meintjes als Rota hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe 2-jarige verbintenis tot het einde van 2023.