Wat u moet weten over Eritreeër Ghirmay: koersgekke regio als afkomst, fan van Sagan maar niet van Belgisch weer

Wie is Biniam Ghirmay? Hij is Eritreeër, hij rijdt voor Intermarché, hij heeft het wel voor Peter Sagan. Onlangs werd hij vijfde in de Gran Piemonte, een prestatie waarmee hij aantoonde dat zijn prestatie op het WK geen toeval was. Tijd om nader kennis te maken met deze ontwapenende jongeman.

Biniam Ghirmay koerst sinds augustus van dit jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert. De wereld leerde hem pas helemaal kennen door zijn straffe sprint op het WK in Vlaanderen bij de beloften. Ghirmay rolde met overmacht de rapste jonge talenten op in de sprint en veroverde zo de zilveren medaille.

OP DE WEG SINDS ZIJN 15DE

Tijd dus om meer over hem te weten te komen: waar komt Ghirmay vandaan? "Ik heb als kind steeds in Asmara, de hoofdstad van Eritrea, gewoond. Dat is een wielergekke regio. De mensen houden er echt van wielrennen en moedigen je aan. Ik ben met schoolkoersen begonnen in 2012 en ben dan ook met de mountainbike bginnen te rijden. Op de weg ben ik beginnen rijden toen ik vijftien jaar oud was."

Zijn er bepaalde wielrenners waar Ghirmay naar opkijkt? "Als kleine jongen hield ik meer van sprinterstypes. Ik zou hem niet meteen mijn idool noemen, maar een Sagan zie ik wel graag bezig, op en naast de fiets. Het is fun om naar hem te kijken. Nu kijk ik eerder naar de klassieke renners en de sprinters die op het heuvelachtige ook kunnen winnen."

IN ITALIË BETER WEER DAN IN BELGIË

Dat heeft dan ook te maken met zijn eigen kwaliteiten. "Sprinten is mijn grootste kwaliteit. Het is mijn bedoeling om nog sneller te worden in de massasprints en ook in de heuvelachtige koersen mee te kunnen doen." Inmiddels heeft Ghirmay Eritrea dus geruild voor Europa. "Ik woon in Italië". Zit er, aangezien hij voor Intermarché koerst, een verhuis naar België in? "Neen, ik hou niet van regen", lacht Ghirmay.