De Ketele en De Vylder pronken met zilveren medaille op EK: "Lange tijd WK een obsessie, nu probeer ik te genieten"

Kenny De Ketele fixeerde zich lang op het WK. Op het EK heeft hij het samen met Lindsay De Vylder alvast waargemaakt: samen veroverden ze de zilveren medaille in de ploegkoers. Dankzij hun indrukwekkende sprints dreigden ze nooit naast het podium te vallen.

De Ketele heeft doorheen zijn carrière al met verschillende renners duo's gevormd in de ploegkoers. "Ik hoor thuis op dit nummer. Het maakt me niet uit met wie ik rijd: ik probeer zo complementair mogelijk te zijn. Lindsay zei het nog dat hij met mij mocht dromen van het podium. Ik leg mezelf die druk dan ook op om te leveren voor die jongens", zegt De Ketele aan Sporza.

GROOT VERTROUWEN

In de omgekeerde richting was zijn vertrouwen in De Vylder ook groot. "Ik had het al aangegeven: Lindsay is intrinsiek enorm snel en dat hebben we goed kunnen uitspelen. Toen ik hem zag sprinten, vond ik ook mijn sprintbenen terug."

Op het WK vormt De Ketele een duo met Robbe Ghys. "Dat WK is lange tijd een obsessie geweest, maar nu laat ik het los en probeer ik te genieten. Alles is er mogelijk. En na mij zullen de jongeren het fantastisch blijven doen."

"Voor mij is dit fantastisch", aldus De Vylder over zijn zilveren medaille. "Ik had op het EK nog nooit op het podium gestaan en dit voelt aan als een zege. Ik hoop dat Kenny dit ook kan doen met Robbe op het WK. Kenny is enorm complementair: hij weet wat zijn partner kan en hij is technisch zo sterk dat het voor mij comfortabel was. Hij geeft elke renner vertrouwen en hij leest de koers perfect."