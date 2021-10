Deceuninck-Quick-Step haalt Brits toptalent in huis voor volgend seizoen

De selectie van Deceuninck-Quick-Step is bijna rond voor komend seizoen. De Belgische wielerformatie zit voorlopig aan 29 renners, want volgens Patrick Lefevere zal ook Ethan Vernon de ploeg versterken.

In de wekelijkse column van Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad legde hij uit dat Ethan Vernon volgend seizoen de ploeg zal versterken. Vernon staat bekend als een groot talent en werd nog zevende op het WK tijdrijden voor beloften.

Met de komst van Vernon is er nog één plaats over in de selectie van Deceuninck-Quick-Step voor volgend seizoen. Voorlopig lijkt deze plaats naar Mark Cavendish te gaan, maar de onderhandelingen over een nieuw contract zijn nog niet afgerond.