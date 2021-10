Eli Iserbyt boekt vlotte overwinning in Waterloo, sleutelbeenbreuk voor Thibau Nys?

Bij de vrouwen kregen we een spannende cross te zien in Waterloo, maar bij de mannen was er maar weinig spanning in de strijd voor de overwinning. Eli Iserbyt had namelijk al snel afstand genomen van zijn concurrenten en reed vlot naar de zege.

Ook bij de mannen werd vandaag de veldrit in Waterloo afgewerkt. In het begin van de cross werden we echter al snel opgeschrikt door een valpartij van Thibau Nys. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk bij de jonge Nys. Terug naar de cross zelf dan, waar Eli Iserbyt liet zien dat hij al over een uitstekende vorm beschikt. Hij reed namelijk vlot weg van zijn concurrenten en behaalde ook een mooie overwinning. Michael Vanthourenhout werd tweede en Quinten Hermans vervolledigde het podium.