Het seizoen zit erop voor Jasper Stuyven: "Uiteraard zou ik alle wedstrijden die ik net niet kon winnen, veranderen in overwinningen"

Jasper Stuyven kan tevreden zijn over zijn seizoen. De Belgische renner van Trek-Segafredo won Milaan-San Remo en behaalde ook heel wat ereplaatsen. Zo werd hij deze middag nog derde in Parijs-Tours.

De eerste plaats in Milaan-San Remo, de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen, vierde op het WK, derde in de Primus Classic en derde in Parijs Tours: Jasper Stuyven kan tevreden terugblikken op het voorbije wielerseizoen.

Uiteraard had onze landgenoot liever wat meer wedstrijden gewonnen. "Uiteindelijk ben ik blij dat ik het seizoen zo kan afsluiten, met goede benen en een goede finale. Uiteraard zou ik alle wedstrijden die ik net niet kon winnen, veranderen in overwinningen, maar het is wat het is."

"Ik heb wel Milaan-San Remo in de pocket en ik was er het hele seizoen altijd bij, dus dat geeft voor mij wel wat voldoening. Natuurlijk zou ik meer willen winnen, maar dat is niet zo makkelijk. Het is leuk om in ieder geval de kans te krijgen om ervoor te vechten. ", aldus Stuyven op de website van Trek-Segafredo.