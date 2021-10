Is Jasper Philipsen de nieuwe Tom Boonen? "Wapen waarvoor de meesten hem benijden"

Jasper Philipsen heeft als renner al een metamorfose ondergaan, maar zal hij sprinter blijven of doorgroeien tot klassiek renner?

Jasper Philipsen wist negen koersen op zijn naam te schrijven. Toen hij de overstap naar de profs maakte werd hij als de nieuwe Tom Boonen getipt.

“In de grootste klassiekers heeft hij getoond dat hij nog niet over genoeg kracht beschikt. Zowel in Parijs-Roubaix als Parijs-Tours botste hij recent nog op zijn limieten”, analyseert Johan Vansummeren in HBVL.

Toch heeft hij nog tijd met amper 23 lentes. “Die force komt vanzelf. Ik verwacht komend voorjaar niet dat Jasper plots overschot heeft om er een lel op te geven op de Taaienberg. Maar samen met ploegmaat Tim Merlier mag je hem tot de allersnelste landgenoten rekenen, daarom weet ik niet of dat per se moet.”

Want uiteindelijk heeft hij iets wat niet veel anderen kunnen. “De meesten moeten wel voor de aanval kiezen. Philipsen beschikt over een wapen waarvoor de meesten hem benijden.”