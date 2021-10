Renner van Alpecin-Fenix zet onverwacht een punt achter zijn carrière

De Tsjech Peter Vakoc zet vandaag een punt achter zijn carrière als wielrenner, zo laat hij op sociale media weten.

Vakoc is nochtans pas 29 jaar oud, maar hij moet luisteren naar zijn lichaam. “De laatste drie en een half jaar hebben veel van me gevraagd. Ik zou graag willen doorgaan, maar in mijn hart voel ik de behoefte om mezelf te focussen op andere zaken.”

Toch zal hij nog vaak op de fiets zitten, zo voegt hij eraan toe. Bij off-roadwedstrijden bijvoorbeeld. Vakoc gaat ook studeren.

In 2016 boekte hij bij Etixx-QuickStep zijn grootste overwinning met de Brabantse Pijl. Hij denkt in zijn bericht op sociale media ook nog terug aan zijn valpartij op training in 2018. Dat jaar nam hij deel aan de Tour de France.