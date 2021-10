UCI werkt World Ranking bij: Wie staat op nummer één na dit seizoen?

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de World Ranking van 2021 voorgesteld. Bij de mannen is er een nieuwe numero uno in vergelijking met vorig jaar.

Bij de vrouwen staat Annemiek van Vleuten riant aan de leiding. Ze heeft een grote voorsprong op de eerste achtervolgers.

UCI World Ranking

1. Annemiek van Vleuten 5053,33

2. Elisa Longo Borghini 3485

3. Marianne Vos 3378

Bij de mannen is er een algemene ranking, maar wordt er ook opgesplitst in rittenkoersen en eendagswedstrijden. Tadej Pogacar neemt de leiding over van Primoz Roglic vorig seizoen. Wout van Aert leidt bij de eendagswedstrijden.

UCI World Ranking

1. Tadej Pogacar 5353

2. Wout van Aert 4382

3. Primoz Roglic 3924

UCI World Ranking rittenkoersen

1. Tadej Pogacar 3411

2. Primoz Roglic 2499

3. Egan Bernal 2187

8. Wout van Aert 1341

UCI World Ranking eendagswedstrijden

1. Wout van Aert 3016

2 Julian Alaphilippe 2523

3. Tadej Pogacar 1915

4. Mathieu van der Poel 1836