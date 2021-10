België beste wielerland op UCI Nation Ranking, Slovenië en Frankrijk mee op het podium

We mogen ook na dit wielerseizoen fier zijn op ons land. Het seizoen is misschien nog niet helemaal ten einde, maar België zal wel het beste wielerland worden op de UCI Nation Ranking.

Met renners als Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben we dit seizoen als land heel wat overwinningen op onze naam mogen schrijven. Het is ook duidelijk te zien in de UCI Nation Ranking, want België staat daar comfortabel aan de leiding.

Ons land telt namelijk 14289.33 punten. Daarmee doen we beter dan Slovenië, want het land van Pogacar en Roglic staat tweede met 11983 punten. Frankrijk, met onder meer wereldkampioen Alaphilippe, staat derde met 11536.67 punten.