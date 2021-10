Intermarché-Wanty-Gobert neemt één landgenoot mee naar allereerste gravelwedstrijd voor de ploeg

Morgen staat in Italië een gravelwedstrijd op het programma. De Serenissima Gravel gaat over een parcours van bijna 127 kilometer en voor Intermarché-Wanty-Gobert is het een uniek moment, want het is de eerste keer in de geschiedenis van de ploeg dat ze aan zo'n wedstrijd zullen deelnemen.

Voor deze wedstrijd hebben ze vier renners geselecteerd. Zo zijn Taco van der Hoorn, Riccardo Minali, Boy Van Poppel en onze landgenoot Kévin Van Melsen geselecteerd. Intermarché-Wanty-Gobert maakte haar selectie deze middag bekend.

For the very first time, we will be at the start of a gravel race! 🇮🇹



Thanks to @cube_bikes and @continentaltire we are equipped for this new race!



