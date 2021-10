OFFICIEEL: Duits talent gaat volgend jaar bij EF Education-Nippo aan de slag

Georg Steinhauser staat bekend als een jong talent en volgend seizoen zal de jonge Duitser ook zijn eerste stappen zetten in de WorldTour. Steinhauser heeft namelijk een contract getekend bij EF Pro Cycling.

Steinhauser komt over van Tirol KTM Cycling Team en tekende een contract voor twee seizoenen bij EF Pro Cycling. De 19-jarige Duitser werd onder meer al tweede in het eindklassement van de Ronde van Bulgarije en derde in het jongerenklassement van de Ronde van de Toekomst.

"This team is about innovation. With EF, I feel like I have a new point of view of cycling.”



Not only has Steinhauser committed himself to professional cycling, he will also continue to be a student through the 2022 season at a metal work apprenticeship: https://t.co/p7Dh1eH9kQ pic.twitter.com/Ck7bIoS6yI