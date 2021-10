OFFICIEEL: twee nieuwe rensters voor de vrouwenploeg van Lotto Soudal

Twee nieuwe rensters voor de vrouwenploeg van Lotto Soudal. Ze hebben zich namelijk kunnen versterken met Marla Sigmund en Mijntje Geurts. De twee jonge rensters hebben een contract getekend voor 2022.

De Nederlandse Mijntje Geurts staat bekend als een groot talent. Zo won de 17-jarige renster dit jaar nog het eindklassement van de Spaanse rittenkoers Bizkaikoloreak en ze werd tiende op het WK voor junioren. Ook de 18-jarige Sigmund is een renster om in de toekomst in de gaten te houden.

🖊️ We are excited to announce two new signings for the Lotto Soudal Ladies team!

Welcome Marla Sigmund 🇩🇪 and Mijntje Geurts 🇳🇱! pic.twitter.com/Y0JELTRrkD