Bij Jumbo-Visma zien ze een Tour op maat van Van Aert én Roglič: "Dat is iets voor Wout natuurlijk"

De Tour de France is de voorbije jaren steeds een succes geweest voor Van Aert. Voor Roglič zullen de voorgaande edities gemengde gevoelens met zich meebrengen. Voor hen beiden gaat de Tour ook in 2022 weer een belangrijk moment worden.

Ploegleider Richard Plugge geeft zijn bevindingen na de voorstelling van het parcours voor de Tour van 2022 bij HLN. "Het ziet er heel mooi uit, ja. Kans op waaiers, waar we sterk in zijn, vlakke ritten, een goede tijdrit,... Dat is iets voor Wout natuurlijk, hij heeft hier veel kans. Maar er zijn er meer. We moeten ervoor zorgen dat we hier met een sterk team staan, zorgen dat Wout in positie komt om mooie dingen te laten zien."

Ligt het al vast dat Van Aert zeker deel zal uitmaken van de Tour-ploeg? "We zijn dit parcours nu aan het evalueren, een plan aan het maken. Er is nog geen selectie, maar Wout... als we met het sterkste team aan de start komen, is hij er natuurlijk bij. We moeten nog kijken wie we gaan opstellen. Het begin oogt heel mooi natuurlijk, maar het gaat niet om het begin, maar om het einde."

STRIJDPLAN MAKEN VOOR GEEL

Jumbo-Visma doet dus opnieuw een gooi naar de gele trui. "Daar gaan we het beste strijdplan en de beste selectie voor maken. Of Primož Roglič hier vrolijk van wordt? Ja, zeker. Tijdrit, aankomsten bergop,... dat zijn kansen voor hem."

Zowel voor Van Aert met het oog op ritwinst als voor Roglič met het oog op het klassement zijn er mogelijkheden. Voorts geeft Plugge zijn eigen voorkeuren mee. "Wat ik mooi vind is dat de Galibier erin zit, een aankomst op Alpe d’Huez. Twee mooie klassieke bergritten." Van de kasseirit is Plugge geen fan. "Ik zie kasseien liever niet in een grote ronde. Anderzijds moet een ronderenner alles aankunnen, ook kasseien."