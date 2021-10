Eerste echte Tour voor vrouwen begint aan de Eiffeltoren en eindigt op La Planche des Belles Filles

Na een eerste Parijs-Roubaix komt er ook een eerste Tour voor vrouwen. La Planche des Belles Filles, de Eiffeltoren in Parijs etc.: iconische plekken uit de wielergeschiedenis worden ook aangedaan in deze Tour de France, die een rittenkoers wordt van zeven dagen.

De voorbije jaren was de vrouwelijke tegenhanger van de Tour de France steeds La Course, een eendagskoers. In 2022 zal er voor het eerst een echte Tour de France voor vrouwen zijn. In 2009 werd er ook al een Ronde van Frankrijk voor vrouwen in de vorm van een rittenkoers georganiseerd, maar dan onder een andere naam.

In het Palais des Congrès is het parcours bekendgemaakt voor de Tour de France voor vrouwen, die onder leiding staat van Marion Rousse. Waar Parijs bij de mannen de traditionele aankomstplaats is, begint het daar voor de dames op 24 juli 2022, met een rit die begint voor de Eiffeltoren en finisht op de Champs Elysées. Er volgen dan enkele vlakke ritten, een rit over onverharde wegen en een kans voor de aanvalsters.

🤩The 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 #𝗧𝗗𝗙𝗙 avec @𝗚𝗼𝗭𝘄𝗶𝗳𝘁!



🤩 Voici 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 du #𝗧𝗗𝗙𝗙 avec 𝗭𝘄𝗶𝗳𝘁 ! pic.twitter.com/3Qms6zgoCv — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 14, 2021

Om vervolgens drie van de grootste beklimmingen uit de Alsace aan te doen in de zevende en voorlaatste etappe, met aankomst in Le Markstein. De aankomst van de slotetappe ligt boven op Planche des Belles Filles: qua symboliek kan dat wel tellen, qua moeilijkheidsgraad ook.