Gaat Wout van Aert in de Tour de France voor de groene trui? "We zullen dan zien hoe we dat kunnen invullen, maar beslissing moet nog genomen worden"

Deze middag is het nieuwe parcours voor de Tour de France voorgesteld. Bij Jumbo-Visma rekenen ze uiteraard op een goed eindklassement voor Primoz Roglic, maar ook Wout van Aert mag misschien voor een trui gaan.

Zo houdt Richard Plugge, de ploegbaas van Jumbo-Visma, eventueel rekening met een groene trui voor Wout van Aert. "Als Wout zelf aangeeft voor de groene trui te willen gaan, zullen we zien hoe we dat kunnen invullen", legde Plugge uit bij Sporza.

Toch is het helemaal nog niet zeker of van Aert wel voor de groene trui mag gaan. "Er is nog geen beslissing genomen. We zijn nu nog aan het evalueren, maar binnenkort staan de gesprekken met de renners op het programma en zullen we luisteren naar hun wensen. Als Wout de groene trui zou willen, zullen we het dan zeker bespreken. Het grote teamdoel is echter de Tour de France winnen. We willen in Parijs met de gele trui eindigen", aldus Plugge.