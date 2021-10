Ghirmay gelooft in toekomst van Afrikaanse wielrennen, ook met oog op WK 2025: "Zit er al vele jaren aan te komen"

Het Afrikaanse wielrennen zit in de lift. De ontwikkeling van Biniam Ghirmay, het WK van 2025 dat naar Rwanda gaat: allemaal tekenen dat Afrika wel eens een grotere rol kan gaan spelen in het internationale wielrennen. Ghirmay zelf laat er zich over uit.

De toekomst ziet er mooi uit voor Eritrea en heel Afrika. Dat een Afrikaanse renner het podium haalt van het WK, dat zit er al vele jaren aan te komen. We zijn steeds blijven werken en blijven vechten op op WorldTour-niveau te geraken. We werken daar al lang naartoe. Niet alleen ik. Er zijn nog andere renners van dezelfde leeftijd die in ProTeams zitten en daar goede resultaten neerzetten. In het Afrikaanse continentale kampioenschap doen we ook goede ervaringen op. Elk jaar zetten we een nieuwe stap en is er een nieuwe ervaring. We hebben veel geleerd. En ik heb getoond dat het loont als je zo blijft werken.

Toen ik het hoorde, was ik heel blij. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst te koersen in Rwanda. Ik heb veel motivatie om op het WK in 2025 nog beter de doen en dan de regenboogtrui te veroveren.