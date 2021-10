Jakobsen of Cavendish als sprinter voor Deceuninck-Quick-Step in de Tour de France? "Normaal is Fabio onze eerste sprinter, maar we zien wel"

Bij Deceuninck-Quick-Step zitten ze met een luxeprobleem. Ze willen volgend seizoen ritten winnen in de Tour de France en met sprinters als Jakobsen en Cavendish is dat zeker mogelijk. Maar wie wordt de eerste sprinter binnen de ploeg?

Bij de parcoursvoorstelling van de Tour de France kon Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step, daar nog geen antwoord op geven. "Normaal is Fabio de eerste sprinter, maar we zien wel wat er nog zou gebeuren. In de voorbije editie ging Bennett namelijk normaal de sprinter zijn, maar door zijn blessure kreeg Cavendish zijn kans", aldus Lefevere in een interview bij Het Laatste Nieuws.

Het is zelfs nog niet zeker of Cavendish volgend seizoen nog renner is bij Deceuninck-Quick-Step, want zijn contractverlenging is nog steeds niet in orde. "We zijn dicht bij een akkoord, maar voorlopig wordt het steeds uitgesteld. De papieren moeten morgen binnen zijn bij de UCI en we zien wel", legde de ploegbaas van de Belgische wielerformatie uit.