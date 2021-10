Nieuwe RSZ-regeling grote gevolgen voor Belgische renners? "Je moet er iets voor over hebben"

De nieuwe regels rond RSZ voor topsporters zullen ook voor de Belgische renners de nodige gevolgen met zich meebrengen.

Nu is de maandelijkse RSZ-bijdrage van ongeveer 900 euro zo goed als verwaarloosbaar op de lonen van sporters. Als dat 25 procent wordt voor de werkgever en 13,07 procent voor de werknemers, zoals dat bij normale werknemers het geval is, zal dat een groot effect hebben.

Maar er is voor renners een mogelijkheid om aan die extra heffingen te ontsnappen. “Je moet er iets voor over hebben”, zegt makelaar Dries Smets aan HLN. “Wie zeker wil zijn dat hij geen extra sociale bijdragen moet betalen, kiest voor een buitenlandse ploeg en gaat in het buitenland wonen. Op die manier is er geen enkele link met ons land meer.”

De vrees dat dit gaat gebeuren is er wel degelijk. Enkel Frankrijk is geen goede keuze, want daar hebben topsporters geen gunsten op sociaal vlak.