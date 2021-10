OFFICIEEL: jonge Duitser die indruk kon maken in Parijs-Roubaix, heeft zijn contract verlengd bij zijn huidige ploeg

Jonas Rutsch heeft meer zekerheid gekregen over zijn toekomst. De jonge Duitser, 23 jaar, heeft namelijk zijn contract bij EF Education-Nippo verlengd. De renner blijft zo al zeker tot 2024 bij de wielerformatie.

Het hoogtepunt uit de carrière van Rutsch is voorlopig ongetwijfeld zijn prestatie in Parijs-Roubaix van enkele weken geleden. Rutsch maakte een uitstekende indruk in het Franse wielermonument en hij eindigde toen op een zeer knappe elfde plaats.

“I'm so happy to be on this team. They trusted me and gave me a chance even when I was really young. Now it's a question of what I can give back.”



We're so excited to keep riding with Jonas, especially after his recent Roubaix ride. More on his extension: https://t.co/1QWhX0EpsL pic.twitter.com/hwaNbgra7a