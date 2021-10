Patrick Lefevere laat zich uit over het parcours van de Tour de France: "In de kasseienrit kan je de Tour al verliezen"

Het parcours van de Tour de France voor volgend seizoen is bekend. We mogen heel wat spektakel verwachten, want de bergen, wind en zelfs kasseien gaan een grote rol spelen in de nieuwe editie.

Ook Patrick Lefevere is op zijn hoede. Deceuninck-Quick-Step zal zonder echte kopman starten voor het eindklassement en de ploeg zal dus zo veel mogelijk ritten willen winnen, al zal dat niet makkelijk zijn. Vooral de kasseienrit lijkt angst in te boezemen bij Lefevere. "Er zijn elf stroken in totaal, waarvan vijf nieuwe stroken. Toch wel een beetje du jamais vu. In deze rit kan je de Tour verliezen. Ook de gravelstroken in één van de andere ritten horen niet echt thuis in het wegwielrennen", aldus Lefevere in een reactie bij Het Laatste Nieuws. Volgens Lefevere zullen er na de eerste week al enkele favorieten minder zijn voor de eindzege. "De wind en de kasseien gaan een grote rol spelen. De kans is groot dat er al enkele favorieten geliquideerd zijn na de eerste week", legde de manager van Deceuninck-Quick-Step uit.