Wolfpack-trio Alaphilippe - Cav - Asgreen reageert op voorstelling Tourparcours: "Heel zwaar, heel hectisch"

Cavendish en Alaphilippe woonden de voorstelling van het Tourparcours bij en ook Asgreen heeft er ongetwijfeld met veel belangstelling naar uitgekeken, gelet op de Grand Départ in diens thuisland. Allen hopen ze er in 2022 een geslaagde Tour van te maken voor de Wolfpack.

"Ik kan niet wachten om het parcours te ontdekken en om de verkenning te doen van enkele ritten", zegt Julian Alaphilippe. Er zijn wel een paar kansen voor punchers. Ik kan je al zeggen dat de waaiers en kasseien er een leuke en spectaculaire eerste week van zullen maken. Ik heb een speciale band met de Tour de France. Ik ben blij dat ik opnieuw aan de start zal komen met de regenboogtrui rond mijn schouders."

Mark Cavendish won dit jaar de groene trui. "Het gaat een heel zware Tour de France worden. De start in Kopenhagen, waar ik wereldkampioen geworden ben, zal veel prachtige herinneringen naar boven halen. Die eerste dagen kunnen heel hectisch worden. Er zijn niet zo veel kansen voor snelle mannen als in het verleden. Je moet het maximum halen uit elke kans", weet de man die zijn contract nog niet verlengde.

© photonews

"Het is superspannend om in Denemarken te starten", erkent Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen. "Ik ken het parcours daar een beetje en kijk nu al uit naar de tijdrit op dag 1. De derde rit passeert op honderd meter van mijn voordeur. Dat alleen al, maakt me blij. Eens we richting Frankrijk gaan, komen er enkele zware ritten aan, met hellingen en de kasseien van Roubaix. In het algemeen is het een lastig parcours."