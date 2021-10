21-jarige Amerikaan uit ploeg Axel Merckx verhuist naar EF Education-Nippo: "Ik hou van de grote bergen"

Axel Merckx heeft hem in totaal drie jaar bij zich in de ploeg gehad. Nu is het tijd om de Amerikaan Sean Quinn te laten gaan. De 21-jarige klimmer trekt naar EF Education-Nippo. In 2020 was hij al enkele maanden stagiair bij Deceuninck-Quick.Step.

Uiteindelijk is 2021 dus zijn laatste jaar bij Hagens Berman Axeon. Quinn won dit jaar nog een eendagskoers in Portugal en was ook de beste jongere in de Ronde van de Algarve. Dat zijn aardige adelbrieven. Quinn tekende bij Ef Education-Nippo voor twee seizoenen.

TACTIEK SPEELT GROTE ROL

De renner somt op de site van zijn volgende werkgever zijn kwaliteiten even op. "Mij positioneren in het peloton, weten wanneer je energie moet sparen en conservatief rijden wanneer dat nodig is, zijn mijn sterke punten. Vaak krijgen tactiek en strategie weinig aandacht, maar het speelt een enorm grote rol in alle koersen."

Welk type renner hij is, weet Quinn ook al: hou hem vooral maar in de gaten tijdens klimkoersen. "Ik hou van de grote bergen. Ironisch genoeg ben ik niet superslank. Ik weet niet of dat is wat me het beste ligt, maar ik vind het echt spannend, kijken naar die grote bergritten. Al is het minder fun als je er zelf aan bezig bent."