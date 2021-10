Bauke Mollema onder het mes gegaan: "Ik moet binnen een paar weken trainingen kunnen hervatten"

Bauke Mollema is opnieuw onder het mes gegaan, nadat dit ook reeds het geval was na zijn valpartij in de Tour de France van vorig jaar. Beide operaties zijn aan mekaar gelinkt, want Mollema liet een plaat weghalen die vorig jaar in zijn pols geplaatst was.

Op de sociale media van Bauke Mollema is een afbeelding van een metalen plaat en schroeven te vinden. "Ik ben gisteren geopereerd geweest aan mijn pols om deze plaat en schroeven te verwijderen", schrijft de Nederlander van Trek-Segafredo erbij. © photonews Zijn val in de Tour betekende vorig jaar het einde van zijn seizoen. Dit jaar heeft Mollema betere herinneringen aan de Tour, met ritwinst na een succesvolle solo in de bergrit naar Quillan. Nu is het weer toewerken naar 2022. Maar eerst na die recente operatie een herstelperiode inlassen. "Alles is goed gegaan. Ik moet binnen een paar weken de trainingen kunnen hervatten." Bauke Mollema sloot zijn seizoen een kleine week geleden af met een twintigste plaats in de Ronde van Lombardije. Mollema hielp Nederland dit jaar nog aan medailles op het EK (brons) en WK (zilver) in het mixed relay.