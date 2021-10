Geraint Thomas ondergaat kleine ingreep aan zijn schouder: "Alles weer opgelapt"

Het najaar is de periode waarin renners ingrepen laten doen om blessures te behandelen. 'G' Thomas hoort ook in die categorie: de Welshman van Ineos Grenadiers is onder het mes gegaan. Valpartijen in de loop van het seizoen hadden hem last aan de schouder bezorgd.

Geraint Thomas deelt op zijn sociale media een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed. "Alles weer opgeknapt", schrijft een positief gestemde Thomas er bij. "Ik heb een kleine schouderoperatie ondergaan in het tussenseizoen."

Voor Thomas ligt de focus nu dus reeds op 2022. De rit naar Geraardsbergen in de Benelux Tour en de Memorial Alfredo Martini reed Thomas niet uit. Dat waren zijn laatste twee koersdagen in 2021. In de olympische wegrit, die hij ook niet uitreed, was Thomas ten val gekomen.

All fixed up 👌 Little off-season shoulder surgery. Now for a Friday eve drive on the M5/6 🤦‍♂️😫 pic.twitter.com/jqBfXcXzVO — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) October 15, 2021

Ook in de Tour de France was de klassementsman bij de vele renners die in één van de eerste dagen tegen het asfalt gingen. Parijs halen lukte hem wel. De hoogtepunten van zijn seizoen zijn het winnen van de Ronde van Romandië en een etappezege in de Dauphiné.