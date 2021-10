Miguel Angel Lopez heeft nieuwe ploeg voor volgend seizoen gevonden

Miguel Angel Lopez keert net als Vincenzo Nibali terug naar Astana. De 27-jarige Colombiaan kon niet anders dan een nieuwe ploeg zoeken.

In de voorlaatste etappe van de Vuelta, toen hij virtueel nog op het podium stond, gaf hij op omdat die plek niet meer te halen was.

Movistar kon die houding niet appreciëren en ontbond het contract van Lopez. De Colombiaan vond met Astana vlug een nieuwe werkgever.

There is no place like home 🏠 @SupermanlopezN#AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/bJqpjf6dp3