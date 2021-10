Optimisme rond MPCC: reeds drie kwart van het peloton aangesloten en gebruik van ketonen afgeraden

Er mag sprake zijn van optimisme in enkele facetten van de strijd tegen doping bij het MPCC. Ketonen, daar was de laatste jaren al veel om te doen. Het gebruik hiervan wordt door de UCI afgeraden, tot tevredenheid van de MPCC. Nog positiever is het verbod op corticosteroïden.

"Na een strijd van 14 jaar heeft de MPCC verheugd de ommekeer in het beleid aangaande corticosteroïden vastgesteld", klinkt het in een mededeling van de beweging voor een geloofwaardig wielrennen. WADA beschouwt dit nu als een prestatieverbeterend middel."

Volgend jaar mag dit dan ook niet meer toegediend worden. "Teamdoktoren hebben onze beweging ervan op de hoogte gesteld dat het oraal of via injectie toedienen van corticosteroïden verboden werd gemaakt door de nieuwe regels, die ingaan op 1 januari 2022."

WETENSCHAPPELIJKE STUDIE

En dan zijn er dus nog de reeds veelbesproken ketonen. "Wat het gebruik van ketonen betreft, merkt het MPCC op dat de UCI het oordeel van onze beweging volgt en dit afraadt. Onze beweging is ook tevreden dat een wetenschappelijke studie over ketonen door de internationale federatie bevolen is."

In zijn geheel gaat het best goed met de MPCC. Momenteel is 68 procent van het peloton bij de organisatie aangesloten. Aangewezen is ook dat alle instanties in de strijd tegen doping goed met mekaar blijven samenwerken. "MPCC heeft de wens uitgedrukt om een blijvende relatie te onderhouden met het ITA, dat nu al een jaar de leiding heeft over WADA's antidopingprogramma."