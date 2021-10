🎥 Teamgenote van Kopecky ontsnapt in finale en schrijft La Classique Morbihan op haar naam

Binnenkort is ze te zien op het WK op de piste, Lotte Kopecky kwam in La Classique Morbihan echter op de weg ook nog in actie. Ze kon met haar ploeg de overwinning vieren, want het was Sofia Bertizzolo die naar de overwinning snelde.

In de eendagskoers van Josselin naar Grand-Champ moesten de rensters 115 kilometer afleggen en ging het voortdurend op en af. Bij de voorlaatste passage aan de aankomst had Maeva een tiental seconden voor op het peloton. Die bonus kon ze niet behouden. Dat betekende echter nog niet dat het op een sprint zou aankomen. Sofia Bertizzolo plaatste wel een succesvolle aanval en hield een vijftal seconden over toen ze voor het laatst over de streep kwam. Valentine Fortin won de pelotonsprint en werd tweede. De derde plek was voor Chiara Consonni. VICTOIRE DE SOFIA BERTIZZOLO de l'équipe LIV sur cette #LaClassiqueMorbihan. Valentine Fortin de Saint Michel Aubert 93 se classe deuxième, le podium est complété par Chaira Consonni. Lucie Jounier première Bretonne se classe 8ème. pic.twitter.com/npd6WdwRfk — Fabien Briand (@BrdFabien) October 15, 2021 Het werd dus net niet voor de Franse renster Fortin in haar thuisland, bij Liv Racing konden ze wel een feestje bouwen.