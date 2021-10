Terugblik op de klassiekers: Deceuninck-Quick.Step grote slokop en Pogačar demonstreert veelzijdigheid

Het einde van het wielerseizoen nadert, de klassiekers zijn al allemaal gereden. Deceuninck-Quick.Step speelde hierin de sterkte van de ploeg weer volledig uit. Tadej Pogačar bewees niet enkel voor het rondewerk in de wieg gelegd te zijn. Van de klassiekers kan al een balans worden opgemaakt.

ZOVEEL MEER WAARD DAN 1 ZEGE

Vroeg in het seizoen was er al de overwinning van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo. Een slimme Stuyven voelde na de Poggio het goede moment aan om aan te vallen. De man van de regelmaat behoort nu ook tot het kransje winnaars van Monumenten. Het was zijn enige overwinning van het seizoen, maar als je Milaan-Sanremo kan winnen, is dat zoveel meer waard dan één zege.

© photonews

DE WOLFPACK OPPERMACHTIG

Deceuninck-Quick.Step was opnieuw de ploeg die de klassiekers vaak naar zijn hand wist te zetten. Het had met een Asgreen in vorm de gedroomde afwerker in het Vlaamse werk. Zijn sprint tegen Van der Poel in de Ronde getuigde van een enorm vertrouwen. Alaphilippe was eens te meer de beste op de Muur van Hoei. Daarnaast waren er overigens ook de sprintzeges van Ballerini (Omloop) en Bennett (Brugge-De Panne).

© photonews

TADEJ, DE KLASSIEKE RENNER

Dat Tadej Pogačar een fenomeen is in het rondewerk, was al geweten. Hij is een fenomeen in zijn geheel, want de Sloveen toonde ook over de cool te beschikken om het in een grote klassieker af te maken. Twee Monumenten kwamen er op het palmares van de nog altijd maar 23-jarige renner: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Aan het einde van een zware wedstrijd had hij telkens nog een snedige sprint in huis.

HOE WAS HET VOOR WOUT EN MATHIEU?

Als we denken aan het klassieke werk, denken we toch vooral aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van Aert behaalde de overwinning in Gent-Wevelgem. Mooi, maar hij blijft wel jagen op een Monument. Van der Poel stond in zijn twee grote afspraken van het klassieke jaar, de Ronde en Roubaix, op het podium. Met respectievelijk een tweede en derde plek werd het voor de Nederlander net niet die grote zege.