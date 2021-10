🎥 Wat en karakter! Thibau Nys 4 dagen na operatie opnieuw op de fiets

We weten nog dat hij graag naar FC De Kampioenen kijkt en daar leek hij veel tijd voor te zullen hebben nadat hij vorige week zijn sleutelbeen brak, maar niets lijkt minder waar te zijn.

In Waterloo (VS) kwam Thibau Nys vorige week zwaar ten val tijdens de eerste wereldbekermanche van het seizoen. Enkele dagen later ging Nys junior onder het mes in ons land.

En die operatie lijkt goed te zijn verlopen want Nys zit opnieuw op zijn fiets, 4 dagen na de operatie. Papa Sven Nys maakte zelf wereldkundig dat de Europese kampioen op de weg bij de beloften opnieuw op de weg aan het fietsen is.