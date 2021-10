Eli Iserbyt stormt naar zege in Iowa, Quinten Hermans moet tevreden zijn met vijfde plaats

Deze avond stond een cross bij de mannen in Iowa, Verenigde Staten, op het programma. De overwinning was daar voor Eli Iserbyt. Onze landgenoot haalde het voor Lars Van der Haar en Michael Vanthourenhout.

Normaal gezien moest het een strijd worden tussen Eli Iserbyt en Quinten Hermans, maar de laatstgenoemde renner liet zich verrassen bij de balkjes. Hij moest zijn ketting er opnieuw opleggen, waardoor zijn wedstrijd voorbij was. Hermans eindigde uiteindelijk als vijfde.

Iserbyt kon wel zijn favorietenrol waarmaken en pakte de zege in Iowa. Onze landgenoot kwam solo over de streep. De tweede plaats was voor Lars Van der Haar, terwijl Michael Vanthourenhout het podium kon vervolledigen.