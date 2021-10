Eli Iserbyt na overwinning in Iowa: "Jammer dat Hermans valt, want ik was nog niet klaar met hem"

Eli Iserbyt heeft zich opnieuw kunnen tonen in de Verenigde Staten. In Iowa was onze landgenoot namelijk sterker dan Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. Quinten Hermans moest tevreden zijn met de vijfde plaats.

In de vorige cross maakte Hermans nog een uitstekende indruk, maar in Iowa moest Hermans dus tevreden zijn met de vijfde plaats. Hij was in het begin wel goed mee met onder meer Iserbyt, maar een fout bij de balken zorgde ervoor dat de overwinning gaan vliegen was.

Ook Iserbyt vindt het jammer dat er niet echt een strijd gekomen is tussen hem en Hermans. "Het is jammer dat Hermans valt, want ik was nog niet klaar met hem. Het is jammer dat we nu ook weg moeten uit de Verenigde Staten, want het was zeker de moeite", aldus Iserbyt in een interview bij Sporza.