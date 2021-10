Roger De Vlaeminck heeft bemoedigende woorden voor Remco Evenepoel

De VTM-documentaire 'Ik ben Remco' blijft voor aardig wat reacties zorgen. Ook Roger De Vlaeminck is ervan aangedaan.

Roger De Vlaeminck toont het nodige begrip voor de situatie waarin Remco Evenepoel geraakt is. “Ik begrijp Remco en zijn ouders ten volle en steun hen”, zegt Roger De Vlaeminck aan HLN. “Als jong, opkomend talent krijg je het soms hard te verduren van de buitenwereld.”

De Vlaeminck herinnert zijn eigen periode toen hij als 21-jarige prof het moest opnemen tegen Eddy Merckx op het criterium in de buurt van Aalst.

“20.000 tegenstanders, behalve... mijn eigen ouders en mijn toenmalige vrouw. Dat was behoorlijk zwaar. Gelukkig stond ik mentaal sterk in mijn schoenen en was ik enigszins gewapend tegen dat soort toestanden.”

De Vlaeminck heeft dan ook de nodige raad voor Evenepoel. “Het is wat ik ook Remco en zijn ouders zou willen aanraden: rustig blijven, ook in zijn replieken, hard verder werken en die carrière gestaag uitbouwen. Komt goed.”