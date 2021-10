📷 Deceuninck-QuickStep gaat door met BMW, cadeautje voor Alaphilippe

Sinds 2019 rijdt Deceuninck-QuickStep in het peloton rond met wagens van BMW. Die overeenkomst werd nu vernieuwd.

De ploeg van Patrick Lefevere zal tot 2026 met wagens van BMW rijden.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe kreeg, om de deal in de kijker te zetten, een gloednieuwe BMW X5 xDrive45e Plug-in Hybride.

Great news to start the week!



BMW Le Couter and Lemmens – Le Couter will remain the Official Car Partner of the Wolfpack until 2026: https://t.co/glfX4i9R5q#sheerdrivingpleasure

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/Xz1ivb2P3c