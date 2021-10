EF gaat langer door met Bissegger, drie nieuwkomers bij Bahrein

Weer heel wat nieuws aangaande wielercontracten, bij EF en Bahrein Victorious namelijk. Bissegger heeft zijn contract bij EF verlengd. Bij Bahrein verwelkomen ze dan weer nieuwe gezichten met Sütterlin, Zambanini en Osorio.

Stefan Bissegger had nog een contract tot 2022 bij EF, maar dat werd nu al opengebroken. Tot welk jaar de nieuwe verbintenis loopt, is niet bekend. Bissegger ontwikkelde zich dit seizoen sterk, met name in het tijdrijden.

Jasha Sütterlin kondigde eerder op de dag aan weg te gaan bij DSM. Bahrein blijkt zijn nieuwe bestemming te zijn. Sütterlin zal daar de kopmannen bijstaan in de klassiekers en grote ronden.

Voor de 20-jarige Zambanini is Bahrein zijn eerste ploeg op profniveau. Hij zal ploegmaat worden van de 23-jarige Osorio, die de sprong maakt naar een ProTeam.