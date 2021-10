34-jarige landgenoot hangt fiets aan de haak en kiest voor de volgauto

Opvallend nieuws bij Intermarché-Wanty-Gobert. Ondanks het feit dat Pieter Vanspeybrouck volgend seizoen nog een contract heeft bij de Belgische wielerploeg, zou hij wel besloten hebben om de fiets aan de haak te hangen.

De 34-jarige Pieter Vanspeybrouck is aan zijn laatste seizoen bezig als renner. Volgens Het Nieuwsblad zou de renner van Intermarché-Wanty-Gobert aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak hangen.

Pieter Vanspeybrouck zou wel in het wielrennen actief blijven, want onze landgenoot zou bij Intermarché-Wanty-Gobert in de volgauto gaan zitten. De mooiste overwinning van Vanspeybrouck was misschien wel de Sparkassen Giro in 2011.