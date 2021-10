OFFICIEEL: Israel Start-Up Nation haalt met ex-Europese kampioen straffe renner in huis

Giacomo Nizzolo kan al terugblikken op een mooie carrière. Zo won hij onder meer al twee keer het puntenklassement in de Ronde van Italië. Daarnaast werd hij ook al Europees kampioen en won hij een rit in de Giro en Parijs-Nice.

Nu verlaat Giacomo Nizzolo Team Qhubeka NextHash voor Israel Start-Up Nation. De 32-jarige Italiaanse sprinter tekende een contract voor twee seizoenen bij de wielerformatie.

We are happy to announce that Giacomo Nizzolo will join the team in 2022!



"I'm really proud to become part of this team. I'm super happy and super motivated and I'm sure we will achieve big goals together."



