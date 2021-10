OFFICIEEL: Movistar plukt Amerikaanse renner weg bij EF Education-Nippo

Will Barta heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Amerikaanse renner verlaat EF Education-Nippo en gaat bij Movistar aan de slag. Barta tekende een contract voor twee seizoenen bij de Spaanse wielerformatie.

De 25-jarige Will Barta eindigde in 2020 nog op de tweede plaats in een etappe in de Vuelta, maar na een minder seizoen in 2021, kreeg de Amerikaan geen kans om zijn contract bij EF Education-Nippo te verlengen.

Barta blijft wel in de World Tour actief, want deze middag raakte het nieuws bekend dat de Amerikaan bij Movistar aan de slag zal gaan. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij de Spaanse wielerformatie.