OFFICIEEL: Zdenek Stybar heeft beslissing genomen over zijn toekomst

De 35-jarige Zdenek Stybar denkt nog niet aan stoppen. De Tsjech rijdt al sinds 2011 voor Quick-Step en daar gaat nog niet direct verandering in komen, want hij heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd.

De ploeg maakte het nieuws deze middag bekend. Stybar heeft zijn contract met één seizoen verlengd. Bij Quick-Step won Stybar onder meer al de E3 BinckBank Classic, De Omloop Het Nieuwsblad en een rit in de Tour de France.

A winner of Omloop, Strade Bianche and E3.

A stage winner at Le Tour and La Vuelta.

A two-time National Champion.

One of the team's longest-serving members.



Happy to announce that @zdenekstybar stays with us in 2022 - his 12th season in the Wolfpack: