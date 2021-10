Quick.Step verlengt contract van winnaar van de Omloop: "Op een dag strijden voor zege in Parijs-Roubaix"

Daar is de volgende contractverlenging. De verrassende winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, Davide Ballerini, heeft voor twee jaar bijgetekend en zal dus tot eind 2023 bij de Wolfpack koersen. Zijn grote droom blijft om Parijs-Roubaix te winnen.

Zijn contractverlenging houdt volgens de Italiaan dan ook steek. "Ik voel me hier uittekend. .Op geen enkel moment heb ik er aan gedacht om de ploeg te verlaten. Het was een gemakkelijke beslissing om te blijven. Bij de Wolfpack heb ik mijn eerste grrote koers, de Omloop, gewonnen. Dat geeft mij het vertrouwen dat ik op een dag kan strijden voor de zege in nParij-Roubaix, het grootste doel in mijn carrière."

DE TOUR EEN MOOIE BELEVING

Naast het winnen van de Omloop waren er dit seizoen nog andere mooie momenten. "Het maakt me ook heel trots dat ik de Tour de France kon rijden en deel kon uitmaken van het succes van Mark Cavendish in het puntenklassement."

Deceuninck-Quick.Step was ook opnieuw de ploeg met de meeste overwinningen. Daar is Ballerini zich ook van bewust. "Ik ben gemotiveerd om er ook in de volgende tee jaar mee voor te orgen dat dit de bete ploeg ter ereld blijft."