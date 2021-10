Remco voor de fun in gravelrace en niet zozeer voor stuurmanskunsten: "Evenepoel zal zich amuseren en veel leren"

Remco Evenepoel gaat op vraag van Specialized meedoen aan een gravelrace. Voor de fun vooral, zo verklaart Wilfried Peeters de deelname van Evenepoel aan de Belgian Waffle Ride. Al kan hij er wel veel leren, denkt ervaringsdeskundige Lauren ten Dam.

"Een koers kun je dat niet noemen, Remco Evenepoel gaat enkel rijden voor de fun", zegt Peeters over de Belgian Waffle Ride in HLN. "Als hij toch in de VS is, kan hij er net zo goed een fietsvakantie van maken." Ten Dam ziet het anders. "De gravelkoersen zijn echte wedstrijden. Evenepoel zal veel leren en zich amuseren. De sfeer is fantastisch. Er wordt hard gekoerst en na afloop kan hij een wafel eten en een biertje drinken."

Of dat Evenepoel zijn ding is, valt dan weer te betwijfelen. "Dan neemt hij maar een breezer." Veel leren, zegt ten Dam. Wat kan hij dan juist leren? "Op gravel rijden iss een aparte discipline. De fietsen zijn anders gemaakt en er liggen dikke banden onder. Maar het zal zeker helpen."

STUURVAARDIGHEID

Bij zijn stuurvaardigheid, is de implicatie. Bij Deceuninck-Quick.step horen ze daar liever niet te veel over. "In de Giro dell' Emilia reed hij in de afdaling iedereen uit het wiel", aldus Peeters. "Hoe kan je iemand zoals Remco, die nog maar enkele jaren op de fiets zit, hetzelfde laten doen al Egan Bernal die al bij de juniores wereldkampioen mountainbike werd?"

"Nu zegt iedereen: hij moet cyclocross rijden om beter te worden", gaat Peeters verder. "Maar wat heeft hij daaraan als hij na twee ronden gedubbeld wordt? Neen, dan kan hij beter een gravelrace rijden, met de collega's en voor het plezier."