Trek-Segafredo blijft vertrouwen behouden in 23-jarige Deen na moeilijk eerste jaar in de WorldTour

Een moeilijk jaar betekent bij Trek-Segafredo niet dat je het vertrouwen kwijt bent. De 23-jarige Deen Jakob Egholm weet dat nu ook. Egholm heeft bijgetekend tot het einde van 2022. Als corona straks helemaal achter de rug is, wil hij progressie maken in de klassiekers.

Jakob Egholm is een voormalig wereldkampioen bij de junioren en heeft dus wel degelijk wat in zijn mars. Bij Trek-Segafredo krijgt hij ook volgend jaar de kans om dat te bewijzen. "Ik kreeg Covid terwijl ik mij probeerde aan te passen aan het WorldTour-niveau. Het tweede deel van het seizoen ging al veel beter. Ik ben in de wolken met het feit dat ik mij kan blijven verbeteren bij Trek-Segafredo."

De Scandinaviër richt zich ook op een specifiek type wedstrijden. "Ik zou vooral in de klassiekers willen verbeteren. Dat heb ik dit jaar niet echt kunnen doen, dus ik ga een volgende poging wagen. Ik geniet ook van rittenkoersen. Meer rittenkoersen rijden gaat ook mijn algemeen niveau omhoog tillen."