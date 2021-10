OFFICIEEL: Intermarché-Wanty-Gobert bevestigt rol voor nieuwe rol Vanspeybrouck die zondag laatste koers rijdt

Het was eigenlijk al bekend wat Pieter Vanspeybrouck in de toekomst voor Intermarché-Wanty-Gobert gaat doen. Nu heeft de ploeg het ook officieel gemaakt: hij is vanaf volgend jaar ploegleider. De ploeg verstuurde het bericht in aanloop naar zijn laatste koers als actief renner.

"Ik koers met veel passie en had nog geen concrete plannen voor na mijn carrière gemaakt. Het management zag in mij een toekomstige sportdirecteur en ik werd al snel enthousiast om deze opportuniteit met beide handen te grijpen, want het was altijd al duidelijk dat ik mijn ervaring wou doorgeven", legt Vanspeybrouck uit hoe de keuze voor zijn nieuwe rol tot stand kwam.

"Eén van de mooie herinneringen uit mijn carrière is de Ronde van Frankrijk in 2017, waarin ik mezelf kon verrassen door bijvoorbeeld in de koninginnenrit naar Serre-Chevalier lang aan de zijde van Guillaume Martin te rijden en nog 30e te finishen. Voor een klassiek renner was dat een prestatie om trots op te zijn", haalt Vanspeybrouck een hoogtepunt uit de voorbije jaren aan. "Eigenlijk maakt mijn volledige carrière me gelukkig."

Zondag komt hij aan de start van de Ronde van Drenthe: zijn laatste wedstrijd voor hij het bestaan van wielrenner ruilt voor dat van ploegleider. "Ik ben zeer benieuwd naar het verloop van deze functiewissel, waarin ik mijn rustig karakter waarschijnlijk als belangrijke troef kan gebruiken. De grootste uitdaging lijkt me om mijn huidige ploegmaten en vrienden binnenkort te gaan sturen."